Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Испании.

Этот подиум стал для него 156-м в карьере. Таким образом, по этому показателю британец опередил легендарного гонщика Михаэля Шумахера, на счету которого 155 подиумов.

A record breaking 156th podium finish for Lewis Hamilton! 🏆🍾



He overtakes Michael Schumacher and now stands atop the all-time list 👏#SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/zBjKfOBbke