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Хэмилтон легко выиграл Гран-при Испании

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Похоже, Мерседес избавился от главной проблемы и теперь Льюис мчит к чемпионству.
Хэмилтон легко выиграл Гран-при Испании

В Барселоне завершился шестой этап Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Испании.

Победил лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон, который одержал четвертую победу в нынешнем сезоне и 88-ю за всю карьеру.

В Испании очень сложно обгонять, поэтому важна победа в квалификации – ее одержал Хэмилтон, который со старта сохранил первое место и не отдал его до самого финиша.

А вот его напарник Валлтери Боттас, стартовавший со второго места, стартовал не лучшим образом, пропустив не только Ферстаппена, но и Стролла. С пилотом Рэйсинг Пойнт он разобрался довольно быстро, поднявшись на третье место, а вот Максу борьбы за второе место он не составил – как и Ферстаппен Хэмилтону за первое. Тройка лидеров уверенно и без ошибок прошла гонку.

Интриги могла добавить погода – 30 градусов позволили надеяться на интригу, если у Мерседеса возникнут проблемы с шинами, но после Сильверстоуна в команде заявили, что справились с этой проблемой. Гонка лишь подтвердила это. Еще была возможность дождя – черные тучи затянули горизонт за 20 кругов до финиша, но дождь прошел мимо.

После второго пит-стопа Боттас вернулся третьим на более свежих шинах и в 6 секундах от Ферстаппена. Казалось, интрига за второе место может быть, но Макс не подпустил Валлтери. В итоге тот еще раз заехал за свежей резиной, на которой установил лучший круг, взяв дополнительное очко.

Отметим отличный результат Рэйсинг Поинт. Стролл и Перес в целом без проблем удержали четвертое и пятые места.

Ну и похвалы заслуживает Себастьян Феттель. Тактика одного пит-стопа позволила ему финишировать седьмым. К концу гонки он собрал за своей спиной сразу 5 соперников, которые шли в секунде друг за другом, но Себ свое место не отдал. Хорошее утешение для Феррари на фоне схода Леклера, у которого по непонятной причине заглох мотор. Шарль завелся, но лишь для того, чтобы заехать в боксы и сойти. Это единственный сход в гонке.

Теперь нас ждет перерыв на неделю после чего Формула-1 вернется в бельгийском Спа. Гонка – 30 августа.

Результаты Гран-при Испании:

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Теги: Льюис Хэмилтон, формула-1
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