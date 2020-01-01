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Гран-при Испании: как это было

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В Испании состоится очередной Гран-при Формулы-1. Следите за событиями гонки в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Гран-при Испании: онлайн-трансляция
Гран-при Испании: онлайн-трансляция
Getty Images

В воскресенье, 16 августа, на трассе Каталунья в Барселоне состоится шестой этап сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при Испании.

Онлайн-трансляция Гран-при Испании:

Гран-при Испании насчитывает более чем столетнюю историю. Гонка в Испании намного старше самой Формулы-1, ведь впервые она была проведена в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, неподалеку от Мадрида.

С тех пор по разным причинам гонка то пропадала из календаря, то вновь появлялась, переезжая при этом с место на место.

Формула-1. Чемпионат мира. 6-й этап. Гран-при Испании.
Название трассы: Барселона-Каталунья
Расположение: Барселона, Испания
Длина круга: 4.655 км
Количество кругов: 66
Количество поворотов: 16
Дистанция гонки: 307.104 км

Трасса в Барселоне является, пожалуй, лучшей для оценки эффективности болидов, так как она способна выявлять как механические, так и аэродинамические недостатки машин. Каталунья включает 16 поворотов всех типов - от медленных до скоростных.

Нагрузка на тормоза невелика, зато очень важна мощность мотора на стартовой прямой. К обгонам трасса не слишком приспособлена, смена позиций в основном происходит либо на почти километровой прямой с зоной DRS, либо на пит-стопах.

По ходу уик-энда команды делают ставку на квалификацию: стартовая позиция в Испании крайне важна, ведь очень редко на этой трассе удается победить пилоту, который стартует не с поула.

Расписание Гран-при Испании (киевское время):

Пятница (14 августа)

12:00-13:30. Первая сессия свободных заездов
16:00-17:30. Вторая сессия свободных заездов

Суббота (15 августа)

13:00-14:00. Третья сессия свободных заездов
16:00-17:00. Квалификация

Воскресенье (16 августа)

16:10. Гонка

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Теги: автоспорт, Формула-1, Гран-при Испании, онлайн-трансляция, гонка, онлайн трансляция
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