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Перес сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на Гран-при Испании

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Серхио Перес пропустил два этапа Формулы-1 из-за болезни.
Серхио Перес
Серхио Перес
Getty Images

Гонщик Формулы-1 Серхио Перес, который выступает за Рейсинг Пойнт, сдал отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба команды, пилот переболел коронавирусом и теперь сможет вернуться в расположение Рейсинг Пойнт. Также Перес примет участие в Гран-при Испании, который пройдет 16 августа.

Напомним, что из-за коронавируса мексиканский пилот пропустил два Гран-при, которые прошли в Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Вместо Переса выступал Нико Хюлькенберг.

Ранее сообщалось, что Нико Хюлькенберг ведет переговоры с двумя командами Формулы-1.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Серхио Перес, Рейсинг Пойнт, коронавирус, COVID-19
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