Перес сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на Гран-при Испании

Серхио Перес пропустил два этапа Формулы-1 из-за болезни.

Гонщик Формулы-1 Серхио Перес, который выступает за Рейсинг Пойнт, сдал отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба команды, пилот переболел коронавирусом и теперь сможет вернуться в расположение Рейсинг Пойнт. Также Перес примет участие в Гран-при Испании, который пройдет 16 августа.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪



The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020

Напомним, что из-за коронавируса мексиканский пилот пропустил два Гран-при, которые прошли в Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Вместо Переса выступал Нико Хюлькенберг.

Ранее сообщалось, что Нико Хюлькенберг ведет переговоры с двумя командами Формулы-1.