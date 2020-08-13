Перес сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на Гран-при Испании
Гонщик Формулы-1 Серхио Перес, который выступает за Рейсинг Пойнт, сдал отрицательный тест на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба команды, пилот переболел коронавирусом и теперь сможет вернуться в расположение Рейсинг Пойнт. Также Перес примет участие в Гран-при Испании, который пройдет 16 августа.
CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020
The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU
Напомним, что из-за коронавируса мексиканский пилот пропустил два Гран-при, которые прошли в Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Вместо Переса выступал Нико Хюлькенберг.
Ранее сообщалось, что Нико Хюлькенберг ведет переговоры с двумя командами Формулы-1.
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