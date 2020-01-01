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Хорнер: Ферстаппен ни в чем не уступает Хэмилтону

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Глава австрийской команды отметил, что нидерландец выжимает максимум из болида.
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер
Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер не считает, что пилот команды Макс Ферстаппен уступает шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

“Ферстаппен ни в чем не уступает Хэмилтону. Не вижу причин считать иначе. Макс выжимает все из болида. Его потенциал ограничивается уровнем машины. Уверен, что Льюис тоже выжимает максимум из Мерседеса.

Макс уравновешен и здорово руководит командой, ведет ее за собой. Он реалист и понимает, что сейчас мы опережаем всех, кроме Мерседеса. Они - наша цель. Ферстаппен - командный игрок и упорно трудится, стараясь помочь нам оказаться на вершине“, - цитирует Хорнера GPblog со ссылкой на Auto, Motor und Sport.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия.

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Теги: Формула-1, Ред Булл, Макс Ферстаппен, Кристиан Хорнер
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