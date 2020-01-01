Хюлькенберг ведет переговоры с двумя командами Формулы-1

Немец может вернуться в "Королевские гонки" в качестве боевого пилота.

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг подтвердил информацию о том, что он ведет переговоры с двумя командами Формулы-1 о контракте на следующий сезон.

“Было бы преувеличением утверждать, что после Гран-при 70-летия у меня появилось больше шансов на место боевого пилота. Я уже некоторое время веду переговоры с двумя командами. Не думаю, что за прошлые выходные что-то изменилось.

Люди там хорошо знают меня и не позволят себе поддаться влиянию одного лишь гоночного уик-энда. Надежда на место есть, но это займет некоторое время“, - цитирует пилота Auto Motor und Sport.

Отметим, что на Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия Нико Хюлькенберг заменял пилота команды Рейсинг Пойнт Серхио Переса, который заболел коронавирусом.