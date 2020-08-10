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В 2021 году Формула-1 планирует провести 22 Гран-при

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Именно столько этапов Формулы-1 было запланировано на нынешний сезон, однако в календарь "вмешался" коронавирус.
В сезоне-2021 планируют провести 22 Гран-при Формулы-1
В сезоне-2021 планируют провести 22 Гран-при Формулы-1
Getty Images

В следующем сезоне Формулы-1 планируется провести 22 Гран-при - именно столько гонок должно было состояться в сезоне-2020, однако в планы "вмешался" коронавирус.

Как рассказал исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри, они предполагают, что влияние COVID-19 на мировой спорт ослабнет, и можно будет провести все гонки.

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"Мы планируем, что в 2021 году календарь будет практическим таким же, как он выглядел в начале 2020 года, до того, как в мире объявили пандемию. Конечно, мы не лучше других знаем, как будет развиваться ситуация. Будем смотреть, что будет через пять месяцев.

Вероятно, сезон начнется и завершится примерно в те же даты, что и в прошлые годы. Возможно, в начале сезона-2021 гонок будет меньше, чем во второй половине. Это даст нам некую гибкость, но это не кардинальная перестройка календаря, а всего лишь корректировка", - цитирует Кэри motorsportweek.com.

Предлагаем вам ознакомиться с календарем Формулы-1 сезона-2020.

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Теги: автоспорт, Формула-1, календарь, коронавирус
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