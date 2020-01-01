Браун: Ферстаппен - исключительный гонщик, он напоминает мне Шумахера

Функционер лестно высказался в сторону нидерландца.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал итоги Гран-при 70-летия.

“Макс был просто великолепен в Сильверстоуне. Он во многом напоминает мне Михаэля Шумахера. Когда вы слушаете его радиопереговоры, складывается ощущение, что у него есть дополнительная мощность и он всегда может прибавить. Предел машины - это не предел самого Ферстаппена. Он способен чувствовать тонкости болида и прекрасно реагировать.

Я помню его первые дни в Формуле-1, и уже тогда была ощутима его чистая скорость. Теперь же он созрел до исключительного гонщика. Мне очень понравился его разговор с командой по радио, особенно фраза о том, что он не хочет “пилотировать как бабушка“, когда команда просила Макса следить за шинами.

Это показывает, насколько велика уверенность команды в нем“, - написал Браун в своей колонке на сайте Формулы-1.

Отметим, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия.