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Вильнев: Мерседес испортил гонку Боттасу

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Канадец считает, что команда скоро начнет испытывать трудности.
Жак Вильнев
Жак Вильнев
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Жак Вильнев прокомментировал результаты Гран-при 70-летия.

“Мы могли наблюдать хорошую гонку, во время которой стало стало ясно, что ваш Мерседес скоро начнет испытывать трудности. Если у соперников есть правильная стратегия и пилот, способный ее реализовать, то Мерседес сразу оказывается в беде.

Если на такой машине вы финишируете с отставанием в десять секунд от победителя, то это значит, вы все загубили как команда. Они испортили гонку Боттаса, в то время как он был намного быстрее Хэмилтона“, - цитирует канадца GPblog

Отметим, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия.

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Теги: Формула-1, Жак Вильнев, Мерседес
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