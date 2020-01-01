Вильнев: Мерседес испортил гонку Боттасу

Канадец считает, что команда скоро начнет испытывать трудности.

Бывший гонщик Формулы-1 Жак Вильнев прокомментировал результаты Гран-при 70-летия.

“Мы могли наблюдать хорошую гонку, во время которой стало стало ясно, что ваш Мерседес скоро начнет испытывать трудности. Если у соперников есть правильная стратегия и пилот, способный ее реализовать, то Мерседес сразу оказывается в беде.

Если на такой машине вы финишируете с отставанием в десять секунд от победителя, то это значит, вы все загубили как команда. Они испортили гонку Боттаса, в то время как он был намного быстрее Хэмилтона“, - цитирует канадца GPblog.

Отметим, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия.