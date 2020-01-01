Марко: Судьба титула пока не решена

Австриец верит в Макса Ферстаппена.

Советник Ред Булл Хельмут Марко уверен, что пилот команды Макс Ферстаппен может побороться за победу в чемпионате в этом году.

"Мы всегда говорили, что судьба титула пока не решена. Да, у нас по-прежнему есть некоторые проблемы с болидом, но отставание от Мерседеса уменьшается с каждой неделей. Нам просто нужно начать сильнее выступать в квалификациях, потому что сейчас это наше слабое место.

Многие забывают, что мы едва не выиграли первую гонку сезона. Мы могли победить и на прошлой неделе, если бы проблемы с шинами возникли у Льюиса чуть ранее.

Теперь Макс поднялся в общем зачете, так что все возможно. Отставание от Хэмилтона еще можно отыграть. Мы будем становиться только сильнее, так что я не вижу причин, почему мы не можем добиться успеха", - цитирует Марко GP Blog.

Отметим, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия.