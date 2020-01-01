Боттас: Стратегия Ред Булл оказалась намного лучше

Финн остался недоволен результатами Гран-при 70-летия.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас прокомментировал результаты Гран-при 70-летия.

“Это разочаровывает - стартовать с поула и финишировать только третьим. Команда проспала момент - стратегия Ред Булл оказалась намного лучше, и нам нужно это учесть. У нас был шанс не отставать от Макса, но стоило мне пойти в атаку - шины просто разваливались.

Как только появляются пузыри, ты моментально теряешь сцепление с трассой. Неутешительный день, но мы продолжим двигаться дальше. Победа была возможна. Когда Ферстаппен опередил меня, я не получил информации, что мне нужно атаковать, когда он остановился в боксах.

Льюис дольше оставался на среднем отрезке и это оказалось лучшим решением. Стратегия была неоптимальной. В конце гонки я не до конца понимал, что произошло, но это разочаровывающий результат. Это очередной урок, который нам нужно усвоить, но в итоге мы потеряли очки“, - цитирует Боттаса BBC.

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