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Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия

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Отличная тактика принесла Максу победу над Мерседесами.
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия

На британском Сильверстоуне состоялся пятый этап сезона Формулы-1 Гран-при 70-летия, который подарил довольно неожиданный результат.

На тренировках и в квалификации преимущество Мерседесом было неоспоримым, а главный конкурент Макс Ферстаппен в квалификации показал только четвертое место, хотя и ехал на более жестком Hard.

Впрочем, все предстартовые прогнозы сводились к тому, кто из Мерседесов выиграет гонку, а Максу прогнозировали борьбу за третье место с Ником Хюлькенбергом, который заменил заразившегося коронавирусом Серхио Переса и сумел показать третий результат в квалификации.

Борьбы у Нико с Максом не вышло – уже на старте Ферстаппен быстро прошел соперника и вышел на уверенное третье место. Самое интересное было потом. Отметим ошибку на старте Себастьяна Феттеля, который вылетел с трассы и откатился на последнее место.

Если на первых кругах Мерседес оторвались от Ферстаппена, то дальше отрыв не только стабилизировался, но и начал сокращаться. Medium оказался настолько слабым в условиях гонки, что пит-стопы начались уже с шестого круга.

В итоге на болидах Мерседеса начались проблемы с шинами, а у Макса, который был на Hard, все оставалось в порядке, что трансформировались в лидерство. Более того, получив свежие Hard Боттас и Хэмилтон не сумели догнать Макса и когда тот поехал в боксы в середине гонки, то вернулся сразу за Боттасом и расправился с ним еще до середины круга. Отличная стратегия Ред Булла.

Еще раз тактически грамотно в Ред Бул сработали за 20 кругов до конца гонки, когда уехали в боксы одновременно с Боттасом, не дав тому преимущество. Хэмилтон затянул со своей остановкой, но Мерседес не рискнул оставить его на трассе до конца гонки.

В итоге Льюис на свежей резине догнал и обошел Боттаса, еще и установив лучший круг, заработав дополнительный балл, а Ферстаппен уверенно одержал победу. Первая победа в сезоне Ферстаппена и впервые не пилот Мерседеса выиграл гонку.

В борьбе "остального мира" лучшим вновь стал Шарль Леклер, который выжимает на Феррари максимум и после третьего места неделю назад, теперь стал четвертым.

Через неделю нас ждет продолжение сезона на Гран-при Испании.

Результаты Гран-при 70-летия:

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Теги: Формула 1
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