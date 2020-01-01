Боттас обошел Хэмилтона и завоевал поул на Гран-при 70-летия Формулы-1
В Великобритании на трассе Сильверстоун в рамках Гран-при 70-летия Формулы-1 состоялась квалификация, по итогам которой поул достался пилоту Мерседеса Валттери Боттасу.
После первого сегмента квалификации из борьбы выбыли Квят, Магнуссен, Латифи, Джовинацци и Райкконен. Во втором сегменте худшими оказались Окон, Феттель, Сайнс, Грожан и Расселл.
В финальном сегменте борьба за поул развязалась между гонщиками Мерседеса Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом, который до этого момента выиграл все сегменты квалификации.
Первая попытка третьего сегмента осталась за Хэмилтоном, однако вторая попытка осталась за Валттери, который проехал круг за 1:25.154.
Таким образом, Боттас завоевал поул, вторым на старт гонки выйдет действующий чемпион мира Хэмилтон, а замкнул тройку лучших Нико Хюлькенберг, который заменяет пилота Рейсинг Пойнт Серхио Переса, сдавшего положительный тест на коронавирус.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация
1. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.25,154
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - +0,063
3. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) - +0,928
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +1,022
5. Даниэль Риккардо (Рено) - +1,143
6. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - +1,274
7. Пьер Гасли (Альфа Таури) - +1,380
8. Шарль Леклер (Феррари) - +1,460
9. Александер Албон (Ред Булл) - +1,515
10. Ландо Норри (Макларен) - +1,624
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон (Рено) - 1.27,011
12. Себастьян Феттель (Феррари) - 1.27,078
13. Карлос Сайнс (Макларен) - 1.27,083
14. Ромен Грожан (Хаас) - 1.27,254
15. Джордж Расселл (Уильямс) - 1.27,455
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниил Квят (Альфа Таури) - 1.27,882
17. Кевин Магнуссен (Хаас) - 1.28,236
18. Николас Латифи (Уильямс) - 1.28,430
19. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - 1.28,433
20. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - 1.28,493.
Напомним, Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.
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