Боттас обошел Хэмилтона и завоевал поул на Гран-при 70-летия Формулы-1

Валттери Боттас сумел превзойти напарника по команде и теперь будет стартовать первым в гонке.

В Великобритании на трассе Сильверстоун в рамках Гран-при 70-летия Формулы-1 состоялась квалификация, по итогам которой поул достался пилоту Мерседеса Валттери Боттасу.

После первого сегмента квалификации из борьбы выбыли Квят, Магнуссен, Латифи, Джовинацци и Райкконен. Во втором сегменте худшими оказались Окон, Феттель, Сайнс, Грожан и Расселл.

В финальном сегменте борьба за поул развязалась между гонщиками Мерседеса Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом, который до этого момента выиграл все сегменты квалификации.

Первая попытка третьего сегмента осталась за Хэмилтоном, однако вторая попытка осталась за Валттери, который проехал круг за 1:25.154.

Таким образом, Боттас завоевал поул, вторым на старт гонки выйдет действующий чемпион мира Хэмилтон, а замкнул тройку лучших Нико Хюлькенберг, который заменяет пилота Рейсинг Пойнт Серхио Переса, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация

1. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.25,154

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - +0,063

3. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) - +0,928

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +1,022

5. Даниэль Риккардо (Рено) - +1,143

6. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - +1,274

7. Пьер Гасли (Альфа Таури) - +1,380

8. Шарль Леклер (Феррари) - +1,460

9. Александер Албон (Ред Булл) - +1,515

10. Ландо Норри (Макларен) - +1,624

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон (Рено) - 1.27,011

12. Себастьян Феттель (Феррари) - 1.27,078

13. Карлос Сайнс (Макларен) - 1.27,083

14. Ромен Грожан (Хаас) - 1.27,254

15. Джордж Расселл (Уильямс) - 1.27,455

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниил Квят (Альфа Таури) - 1.27,882

17. Кевин Магнуссен (Хаас) - 1.28,236

18. Николас Латифи (Уильямс) - 1.28,430

19. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - 1.28,433

20. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - 1.28,493.

Напомним, Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.