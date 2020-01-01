Хэмилтон стал лучшим по итогам третьей практики, Боттас - второй

Завершилась третья практика Гран-при 70-летия Формулы-1.

В этот уик-энд на трассе Сильвестон в Великобритании состоится Гран-при 70-летия Формулы-1.

В рамках соревновательной программы состоялась третья практика, на которой лучшее время показал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, а замкнул тройку лидеров пилот Макларена Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Третья практика.

Отметим, что Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.