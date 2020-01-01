Немец просит подождать.

Четырехкратный чемпион мира пилот Феррари Себастьян Феттель определился со своим будущим.

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“Решение принято, посмотрим, что из этого выйдет. В ближайшие пару недель новостей об это ждать не стоит, не давить на меня.

Скажу так, если проект интересный, мне есть что ему дать. Я не хочу оставаться просто так, а предложенная сумма мне не настолько важна“, - заявил Феттель в интервью немецкому телеканалу RTL.

Ранее сообщалось, что Боттас продлил контракт с Мерседес.