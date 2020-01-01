Переключиться на мобильную версию

Гран-при 70-летия: Хэмилтон - лучший во второй практике, Риккардо замкнул топ-3

Комментариев: 0
В Сильверстоуне завершилась вторая тренировочная сессия.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

На автодроме Сильверстоун (Великобритания) прошла вторая свободная практика Гран-при 70-летия.

Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Второе время показал его напарник Валттери Боттас. Третьим стал Даниэль Риккардо из Рено.

Вашему вниманию полные результаты второй практики:

Отметим, что Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки.

Поделись:
Теги: Формула-1, Гран-при 70-летия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь