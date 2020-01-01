Гран-при 70-летия: Хэмилтон - лучший во второй практике, Риккардо замкнул топ-3

В Сильверстоуне завершилась вторая тренировочная сессия.

Льюис Хэмилтон Getty Images

На автодроме Сильверстоун (Великобритания) прошла вторая свободная практика Гран-при 70-летия.

Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Второе время показал его напарник Валттери Боттас. Третьим стал Даниэль Риккардо из Рено.

Вашему вниманию полные результаты второй практики:

Отметим, что Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки.