Гран-при 70-летия: Хэмилтон - лучший во второй практике, Риккардо замкнул топ-3
В Сильверстоуне завершилась вторая тренировочная сессия.
На автодроме Сильверстоун (Великобритания) прошла вторая свободная практика Гран-при 70-летия.
Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Второе время показал его напарник Валттери Боттас. Третьим стал Даниэль Риккардо из Рено.
Вашему вниманию полные результаты второй практики:
Отметим, что Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки.
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