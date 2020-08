Леклер: Я не приемлю, чтобы меня называли расистом

Монегаска критикуют из-за того, что он не преклоняет колено перед Гран-при.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер ответил болельщикам, которые называют его расистом.

“Очень печально видеть, как некоторые люди манипулируют моими словами для создания таких заголовков, словно я расист. Я не расист и ненавижу его. Расизм отвратителен.

It is very sad to see how some people manipulate my words to make headlines making me sound like a racist.

I am not racist and I absolutly hate racism. Racism is disgusting. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020

Хватит относить меня к той же группе, где находятся отвратительные люди, которые занимаются дискриминацией других из-за их цвета кожи, религии или пола. Я не часть этой группы и никогда ею не стану. Я всегда уважал каждого, это должно быть стандартом в сегодняшнем мире.

Stop putting me in the same group as these disgusting people that are discriminating others because of their skin colour, religion or gender. I'm not part of them and I never will. I've always been respectful to everyone and that should be the standard in today's world. 2/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020

Тем, кто использует мои изображения для продвижения неправильных идей, - пожалуйста, прекратите. Я не занимаюсь политикой и не хочу быть в это вовлечен“, - написал Шарль на своей странице в Twitter.

And to whoever is using my image to promote their wrong ideas, please stop. I'm not into politics and I don't want to be involved in that. 3/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020

После этого гонщик объяснил свои публикации.

“Я просто больше не хочу, чтобы меня осуждали. Как уже много раз говорил, что довольно активен в социальных сетях и просто не приемлю, чтобы меня называли так. Меня оскорбляли в последние несколько недель просто за то, что не преклоняю колено. Проясню ситуацию. Я просто хотел опубликовать твиты, чтобы выразить свои чувства“, - цитирует Леклера Sky Sports.

Ранее в Феррари ответили Льюису Хэмилтону, который обвинил команду в недостаточной борьбе с расизмом.