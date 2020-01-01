Боттас выиграл первую практику Гран-при 70-летия, Хюлькенберг показал четвертое время

Гонщикам Мерседеса снова не было равных.

Валттери Боттас Getty Images

На автодроме в Сильверстоуне (Великобритания) прошла первая пятничная практика Гран-при 70-летия Формулы-1.

Лучшее время показал пилот Мерседеса Валттери Боттас. Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Отметим, что пилота Рейсинг Пойнт Серхио Переса, который повторно сдал положительный тест на коронавирус, снова заменил Нико Хюлькенберг.

Кроме того, в первой сессии вместо Антонио Джовинацци за руль Альфа Ромео сел резервный гонщик команды Роберт Кубица.

Вашему вниманию полные результаты первой практики:

Отметим, что Гран-при 70-летия состоится в воскресенье, 9 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки.