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Гран-при 70-летия: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

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В Великобритании состоится Гран-при 70-летия Формулы-1. Следите за событиями гонки в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Гран-при 70-летия: онлайн-трансляция
Гран-при 70-летия: онлайн-трансляция
Getty Images

В воскресенье, 9 августа, на трассе Сильверстоун в Великобритании состоится пятый этап сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при 70-летия.

Онлайн-трансляция Гран-при 70-летия будет доступна в этой новости 9 августа, начиная с 16:00 по киевскому времени.

Этот этап был включен в календарь нынешнего сезона в связи с отменой нескольких этапов из-за пандемии коронавируса. Он будет проходить на той же самой трассе, на которой на прошлой неделе прошел Гран-при Великобритании.

Отметим, что впервые в истории чемпионатов мира в названии гонки отсутствует какая бы то ни было географическая привязка.

Формула-1. Чемпионат мира. 5-й этап. Гран-при 70-летия.
Название трассы: Сильверстоун
Расположение: Сильверстоун, Нортгемптоншир
Длина круга: 5.891 км
Количество кругов: 52
Количество поворотов: 18
Дистанция гонки: 306.198 км

В предстоящий уик-энд в Сильверстоуне впервые за многие годы будут использоваться не самые жесткие составы резины, а погода обещает быть жаркой, так что шины вновь станут одним из факторов интриги - еще свежи в памяти проблемы Мерседеса в концовке прошлого этапа.

Фаворитом второй гонки в Сильверстоуне букмекеры считают Льюиса Хэмилтона (1,36). Главным соперником британца называют его напарника Валттери Боттаса (4,50), а шансы остальных гонщиков оцениваются намного ниже.

Расписание Гран-при 70-летия (киевское время):

Пятница (7 августа)

13:00-14:30. Первая сессия свободных заездов
17:00-18:30. Вторая сессия свободных заездов

Суббота (8 августа)

13:00-14:00. Третья сессия свободных заездов
16:00-17:00. Квалификация

Воскресенье (9 августа)

16:10. Гонка

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Теги: автоспорт, Формула-1, Гран-при 70-летия, онлайн-трансляция, онлайн трансляция
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