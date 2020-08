Рейсинг Пойнт оштрафовали на 15 очков в Кубке конструкторов

Команда Формулы-1 Рейсинг Пойнт была признана виновной Международной автомобильной федерацией (ФИА) в незаконном использовании тормозных воздухозаборников Мерседеса 2019 года.

Стоит отметить, что протест против команды был подан в Рено. Примечательно, что Рено уже трижды подавал протесты в ФИА против Рейсинг Пойнт по поводу легальности болида RP20, и вот наконец-то их протест был удовлетворен.

В качестве наказания Рейсинг Пойнт оштрафовали на 400 тысяч евро, а также лишили 15 очков в Кубке конструкторов.

