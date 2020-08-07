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Рейсинг Пойнт оштрафовали на 15 очков в Кубке конструкторов

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Команда незаконно использовала тормозные воздухозаборники Мерседеса.
Рейсинг Пойнт оштрафовали на 400 тысяч и 15 очков в Кубке конструкторов
Рейсинг Пойнт оштрафовали на 400 тысяч и 15 очков в Кубке конструкторов
Getty Images

Команда Формулы-1 Рейсинг Пойнт была признана виновной Международной автомобильной федерацией (ФИА) в незаконном использовании тормозных воздухозаборников Мерседеса 2019 года.

Стоит отметить, что протест против команды был подан в Рено. Примечательно, что Рено уже трижды подавал протесты в ФИА против Рейсинг Пойнт по поводу легальности болида RP20, и вот наконец-то их протест был удовлетворен.

В качестве наказания Рейсинг Пойнт оштрафовали на 400 тысяч евро, а также лишили 15 очков в Кубке конструкторов.

Отметим, что потеря этих баллов привела к тому, что британская команды опустилась с 5-й на 6-ю строчку в Кубке конструкторов.

Ранее сообщалось, что гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес вновь сдал положительный тест на коронавирус.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Рейсинг Пойнт, Кубок конструкторов, ФИА, наказание
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