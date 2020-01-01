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Перес вновь сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит Гран-при

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Мексиканец снов ане сможет участвовать в гонке и отдаст свое место Нико Хюлькенбергу.
Серхио Перес
Серхио Перес
Getty Images

Пилот Формулы-1 Серхио Перес, который выступает за Рейсинг Пойнт, не сможет выступить на предстоящем Гран-при 70-летия.

Дело в том, что Перес вновь сдал положительный тест на коронавирус и пропустит уже вторую гонку Формулы-1 на автодроме в Сильверстоуне. Как и на прошлом Гран-при Великобритании, Переса заменит немец Нико Хюлькенберг.

Отметим, что в Сильверстоуне проходит две гонки подряд - Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия, но на прошлой неделе Хюлькенберги не смог стартовать из-за проблем с авто.

"Я рад снова работать с командой в Сильверстоуне. В прошлый уик-энд это был настоящий шаг в неизвестность, поскольку я несколько лет был вдали от команды и мне предстояло пилотировать болид, за рулем которого я раньше не ездил.

За последнюю неделю я многое узнал о машине и готов применить свой опыт в эти выходные. Думаю, мы сможем побороться за очки, это - моя цель. Но я хочу пожелать Серхио скорейшего выздоровления", - цитирует Хюлькенберга пресс-служба команды.

Отметим, что Гран-при 70-летия пройдет в воскресенье, 9 августа, на трассе Сильверстоун в Великобритании. На прошлом Гран-при победу одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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Теги: Формула-1, Серхио Перес, Рейсинг Пойнт, коронавирус, автоспорт, Гран-при 70-летия, COVID-19
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