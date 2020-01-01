Перес выступит на Гран-при 70-летия в случае отрицательного теста на коронавирус

Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило, что гонщик завершил свой карантин.

Пилот команды Рейсинг Пойнт Серхио Перес может вернуться к гонкам в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что в случае отрицательного теста на коронавирус мексиканец сможет выступить на Гран-при 70-летия Формулы-1.

“Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило, что период карантина Серхио Переса завершен. Команда примет решение о том, кто будет выступать в паре с Лэнсом Строллом сегодня или завтра утром“, - сказано в заявлении Рейсинг Пойнт.

Напомним, Серхио Перес пропустил Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирус. Тогда его место в команде занял Нико Хюлькенберг.