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Перес выступит на Гран-при 70-летия в случае отрицательного теста на коронавирус

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Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило, что гонщик завершил свой карантин.
Серхио Перес
Серхио Перес
Getty Images

Пилот команды Рейсинг Пойнт Серхио Перес может вернуться к гонкам в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба команды

Отмечается, что в случае отрицательного теста на коронавирус мексиканец сможет выступить на Гран-при 70-летия Формулы-1.

“Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило, что период карантина Серхио Переса завершен. Команда примет решение о том, кто будет выступать в паре с Лэнсом Строллом сегодня или завтра утром“, - сказано в заявлении Рейсинг Пойнт.

Напомним, Серхио Перес пропустил Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирус. Тогда его место в команде занял Нико Хюлькенберг.

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Теги: Формула-1, Гран-при 70-летия, Серхио Перес, Рейсинг Пойнт
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