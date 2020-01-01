Вольфф прокомментировал продление контракта с Боттасом

Глава "серебряных стрел" считает, что у его команды есть сильнейшая пара пилотов.

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф высказался о продлении контракта с пилотом команды Валттери Боттасом.

“Мы рады, что Валттери останется в Мерседесе еще как минимум на один сезон. В этом году мы видим сильнейшего Боттаса, чем когда-либо - как физически, так и психологически. Он идет вторым в чемпионате, на втором месте закончил прошлый сезон и играет очень важную роль в успехах коллектива.

Уверен, что сейчас именно Мерседес располагает сильнейшей парой пилотов в Формуле-1 и продление контракта с Валттери - важный шаг к поддержанию силы команды в будущем.

Валттери очень трудолюбивый, прямой человек, у него отличные отношения со всей командой - в том числе с напарником. А такое бывает далеко не всегда, когда оба ваших гонщика борются за чемпионский титул“, - цитирует Вольффа Motorsport.

Ранее Тото Вольфф заявил, что когда у Льюиса Хэмилтона плохой день, то результат показывает Валттери Боттас.