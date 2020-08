Боттас продлил контракт с Мерседес

Мерседес объявил о подписании нового контракта с гонщиком команды Валттери Боттасом. Финн останется в коллективе до конца 2021 года.

