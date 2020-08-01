Боттас продлил контракт с Мерседес

Финн останется в команде еще на один сезон.

Мерседес объявил о подписании нового контракта с гонщиком команды Валттери Боттасом. Финн останется в коллективе до конца 2021 года.

Гонщик уже успел прокомментировать эту новость:

"Я очень счастлив остаться с Мерседесом в 2021 году и продолжить развить успех, которым мы наслаждаемся вместе. Спасибо всем в команде. Спасибо семейству Мерседес за их поддержку и доверие. Я очень горжусь тем, что представляю эту великую команду.

Последние несколько лет моей жизни были посвящены непрерывному совершенствованию, работе над каждым аспектом. И сегодня я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо. Но я уверен, что смогу поднять планку еще выше. Мерседес придерживается той же философии: они всегда хотят стать лучше и желают большего.

С тех пор как я влюбился в Ф-1 в детстве, мечтал однажды стать чемпионом мира. С Мерседесом у меня есть для этого лучшие возможности. Я нахожусь в борьбе за титул в этом году и надеюсь побороться за него в следующем.

Сейчас мы находимся в середине сокращённого сезона, и я хочу показать свой абсолютный максимум в каждой гонке", - цитирует Боттаса пресс-служба Мерседеса.

Напомним, Валттери Боттас защищает цвета команды с 2017 года.