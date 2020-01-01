Леклер объяснил, почему не становится на одно колено во время акций против расизма

Пилот высказался о массовых протестах.

Пилот Феррари Шарль Леклер рассказал о своем отношении к расизму.

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“Я выступаю против расизма, я борюсь с ним и рад тому, что Формула-1 пользуется своей платформой, чтобы продемонстрировать миру правильную позицию.

Но я не хочу вставать на одно колено, ведь множество протестов, которые проходят по всему миру, часто связаны с насилием. Я не приемлю насилие в любой форме. Кроме того, мне не нравится, что политики начинают использовать эти протесты в своих целях“, - заявил пилот в интервью GP Blog.

Ранее в Феррари ответили Хэмилтону, который обвинил команду в недостаточной борьбе с расизмом.