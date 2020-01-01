Переключиться на мобильную версию

Леклер объяснил, почему не становится на одно колено во время акций против расизма

Комментариев: 0
Пилот высказался о массовых протестах.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер рассказал о своем отношении к расизму.

Читай также: Феттель: У Феррари есть проблема - то ли со мной, то ли с машиной

“Я выступаю против расизма, я борюсь с ним и рад тому, что Формула-1 пользуется своей платформой, чтобы продемонстрировать миру правильную позицию.

Но я не хочу вставать на одно колено, ведь множество протестов, которые проходят по всему миру, часто связаны с насилием. Я не приемлю насилие в любой форме. Кроме того, мне не нравится, что политики начинают использовать эти протесты в своих целях“, - заявил пилот в интервью GP Blog.

Ранее в Феррари ответили Хэмилтону, который обвинил команду в недостаточной борьбе с расизмом.

Поделись:
Теги: Шарль Леклер, Формула-1, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь