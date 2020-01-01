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Хэмилтон: Молился о том, чтобы доехать до финиша

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Пилот завершил гонку на трех колесах.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал о том, как ему удалось выиграть Гран-при Великобритании на спущенном колесе.

“До последнего круга все было относительно гладко, с шинами все было отлично. Валттери невероятно активно атаковал - я работал с шинами, а он, казалось, нет. Когда я услышал, что Валттери получил прокол, то начал следить за своими покрышками. Сначала все выглядело нормально.

Я думал, что все в порядке, а потом на прямой получил прокол, и, конечно, у меня чуть сердце в пятки не ушло. Я старался сохранить скорость и молился о том, чтобы доехать к финишу. Я еле прошел последние повороты. Возможно, стоило заехать на пит-стоп.

Может, вы удивитесь, но на финише я был довольно расслаблен. Боно давал мне информацию по отрыву - он составлял 30 секунд, а потом быстро сокращался, и думал: “Сколько осталось до конца круга?“. У меня никогда не было ничего подобного на последнем круге“, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Отметим, что Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1
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