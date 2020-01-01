Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1
В рамках Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон в драматичной гонке одержал победу.
Британец пришел первым к финишу на трех колесах.
Хэмилтон стартовал в гонке с поул-позиции и за весь этап ни разу не отдал свое первое место любому из соперников.
Для гонщика такое событие стало 20-м в карьере. Ему удалось установить рекорд Формулы-1 по гонкам, где был лидером на протяжении Гран-при. Хэмилтон сумел обойти легендарного Айртона Сенны, у которого был 19 побед при постоянном лидерстве.
ТОП-5 гонщиков по количеству Гран-при в качестве постоянного лидера:
1. Хэмилтон - 20
2. Сенна - 19
3. Феттель - 15
4. Джим Кларк - 13
5-6. Джеки Стюарт - 11
5-6. Михаэль Шумахер - 11
Отметим, что Хэмилтон в седьмой раз стал победителем Гран-при Великобритании.
Ранее Льюис сообщил, когда покинет Формулу-1.
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