Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1

Британец вошел в историю спорта.

В рамках Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон в драматичной гонке одержал победу.

Британец пришел первым к финишу на трех колесах.

Хэмилтон стартовал в гонке с поул-позиции и за весь этап ни разу не отдал свое первое место любому из соперников.

Для гонщика такое событие стало 20-м в карьере. Ему удалось установить рекорд Формулы-1 по гонкам, где был лидером на протяжении Гран-при. Хэмилтон сумел обойти легендарного Айртона Сенны, у которого был 19 побед при постоянном лидерстве.

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ТОП-5 гонщиков по количеству Гран-при в качестве постоянного лидера:

1. Хэмилтон - 20

2. Сенна - 19

3. Феттель - 15

4. Джим Кларк - 13

5-6. Джеки Стюарт - 11

5-6. Михаэль Шумахер - 11

Отметим, что Хэмилтон в седьмой раз стал победителем Гран-при Великобритании.

Ранее Льюис сообщил, когда покинет Формулу-1.