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Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1

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Британец вошел в историю спорта.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

В рамках Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон в драматичной гонке одержал победу.

Британец пришел первым к финишу на трех колесах.

Хэмилтон стартовал в гонке с поул-позиции и за весь этап ни разу не отдал свое первое место любому из соперников.

Для гонщика такое событие стало 20-м в карьере. Ему удалось установить рекорд Формулы-1 по гонкам, где был лидером на протяжении Гран-при. Хэмилтон сумел обойти легендарного Айртона Сенны, у которого был 19 побед при постоянном лидерстве.

Getty Images

ТОП-5 гонщиков по количеству Гран-при в качестве постоянного лидера:

1. Хэмилтон - 20
2. Сенна - 19
3. Феттель - 15
4. Джим Кларк - 13
5-6.  Джеки Стюарт - 11
5-6. Михаэль Шумахер - 11

Отметим, что Хэмилтон в седьмой раз стал победителем Гран-при Великобритании.

Ранее Льюис сообщил, когда покинет Формулу-1.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1, рекорд
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