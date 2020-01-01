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Хэмилтон драматично выиграл Гран-при Великобритании

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Два прокола у Мерседеса подарили фантастическую концовку гонки.
Хэмилтон драматично выиграл Гран-при Великобритании

Британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, добыв 87-ю победу в карьере, но финиш выдался очень драматичным.

Поначалу все складывалось для Мерседеса хорошо – Хэмилтон и Боттас сохранили первые два места. На лидеров не повлияли даже две выехавших машины безопасности после аварии Албона и Магнуссена, а потом из-за разбитого авто Квята.

В итоге в топ-4 почти всю гонку было скучно – Хэмилтон шел уверенно первым, Боттас в двух секундах держался за ним, дальше Ферстаппен и Леклер.

Но вдруг за 3 круга до конца лопнула шина у Боттаса. Валттери был вынужден ехать на пит и финишировал 11-м.

Ферстаппен в этот момент уехал в боксы на новыми шинами, на них он показал лучший круг, за что получил дополнительное очко, но мог получить еще больше.

Дело в том, что на последнем круге и у Хэмилтона случился прокол и он последние полкруга доезжал на "трех колесах". В итоге Максу не хватило 5,8 секунд. Льюис хоть и с трудом, но сумел доехать до финиша первым.

Отдельно стоит отметить Шарля Леклера, который пусть и не составил конкуренцию Ферстаппену, но уверенно держался четвертым, а после инцидента с Боттасом стал третьим. И это на фоне другого Феррари – Феттель финишировал только десятым.

Нико Хюлькенберг, который заменил заболевшего коронавирусом Серхио Переса, на трассу не выехал – из-за проблем с силовой установкой его авто не сумели завести. Но поскольку Серхио должен пробыть в самоизоляции минимум 10 дней, но Нико остается в составе Рэйсинг Поинт еще минимум на один Гран-при.

Результаты Гран-при Великобритании:

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