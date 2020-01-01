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Боттас: У меня есть шанс на победу на Гран-при Великобритании

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Гонщик отметил, что у его болида хорошая скорость на длинных отрезках.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас, который по итогам квалификации будет стартовать вторым на Гран-при Великобритании, заявил, что готов побороться со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном за победу в гонке.

"Это была хорошая квалификация, до третьего сегмента. У меня были неплохие ощущения в болиде на обоих типах шин. Я ждал третьего сегмента, чтобы сделать все правильно, но в конце сессии задняя часть машины начала немного скользить.

Льюис сегодня был немного сильнее меня, он пилотировал хорошо. Конечно, я разочарован, что он взял поул. Но у меня хорошая скорость на длинных отрезках, так что есть шансы на победу. В прошлом сезоне Льюис выиграл со второго места, так что ничего не решено", - цитирует Боттаса GPblog.com.

Напомним, Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 2 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:10 по киевскому времени.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес, Mersedes
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