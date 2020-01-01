Хэмилтон: Боттас заставлял меня пилотировать на грани

Британец признался, что у него были проблемы во время квалификации.

Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за Мерседес, прокомментировал завоевание поула на Гран-при Великобритании.

Британец рассказал о проблемах с автомобилем и развороте во втором сегменте квалификации, а также отметил роль своего напарника Валттери Боттаса.

"Между нами и третьим местом довольно большой разрыв, но это не имеет значения - Валттери по ходу квалификации заставлял меня пилотировать на грани до самого конца. Он проделал действительно фантастическую работу.

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Я внес изменения перед заездом, и машина стала хуже. У меня были проблемы, потом произошел разворот. В квалификации самое главное - это уверенность, но в первом сегменте я ехал все хуже и хуже, я не знаю, почему. Мне пришлось отдышаться, чтобы прийти в норму.

Третий сегмент был неидеальным, но круг вышел чистым, а второй - еще лучше", - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 2 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:10 по киевскому времени.