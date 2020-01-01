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Гран-при Великобритании: Хэмилтон взял поул, несмотря на разворот во втором сегменте

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Пилот Мерседеса допустил разворот во время квалификации, но это не помешало ему завоевать поул.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

На автодроме Сильверстоун завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1.

По итогам заезда поул завоевал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. На второй позиции оказался его партнер по команде Валттери Боттас, а замкнул тройку Макс Ферстаппен, представляющий Ред Булл.

Результаты квалификации Гран-при Великобритании:

Стоит отметить, что во втором сегменте квалификации Хэмилтон допустил разворот и зацепил гравийную ловушку, из-за чего заезд был ненадолго остановлен красными флагами.

Напомним, Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 2 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:10 по киевскому времени.

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Теги: Формула-1, автоспорт, Гран-при Великобритании, квалификация, результаты, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Сильверстоун, Mersedes
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