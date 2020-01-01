Гран-при Великобритании: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

Следите за событиями четвертой гонки сезона Формулы-1, которая пройдет в Великобритании.

Гран-при Великобритании: онлайн-трансляция Getty Images

В воскресенье, 2 августа, состоится Гран-при Великобритании. Гонка пройдет на трассе Сильверстоун, протяженностью 5,89 км.

Онлайн-трансляция Гран-при Великобритании будет доступна в этой новости, начиная с 16:10 по киевскому времени.

Особенности трассы Сильверстоун:

Трасса требовательна к мощности двигателя, стабильности на торможении и эффективности аэродинамики. Здесь относительно небольшой износ тормозов, но расход топлива высокий.

Особенностью является то, что автодром расположен на месте бывшего аэродрома, что обуславливает наличие сильных ветров. Этот аргумент может стать большой проблемой для гонщиков и инженеров - когда переменный и потенциально сильный ветер сочетается со скоростными поворотами (а они превалируют на трассе), необходимо понять его направление в текущий момент, так как, это влияет на выбор точек торможения. Встречный или попутный ветер может повлиять на время прохождения круга, а боковой - на устойчивость машины.

Помимо этого, трасса достаточно ухабистая, что учитывается при настройке высоты подвески. Кроме кочек, стоит учесть и разное покрытие асфальта на разных участках. Однако большинство гонщиков хорошо знакомы с Сильверстоуном, потому как выступали здесь в молодежных сериях.

Примечательно, что за последние 10 лет пять раз в Гран-при Великобритании побеждал британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

Расписание уик-энда:

Пятница (31 июля)

13:00 Первая сессия свободных заездов

17:00 Вторая сессия свободных заездов

Суббота (1 августа)

13:00 Третья сессия свободных заездов

16:00 Квалификация

Воскресенье (2 августа)

16:10 Гонка