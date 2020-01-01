Вольфф: Когда у Хэмилтона плохой день, то результат показывает Боттас

Глава Мерседес отметил, что гонщики находятся в хороших отношениях.

Руководитель Мерседеса Тото Вольф высказался о пилотах команды Льюисе Хэитлтоне и Валттери Боттасе.

“Мы на 100% довольны нашими пилотами. Оба быстры. Валттери дает результат, когда у Льюиса плохой день. А в хорошие дни Хэмилтон непобедим.

Они в хороших отношениях, а это очень важно. Если в команде два эгоманьяка, завоевать командный титул будет очень нелегко.

Пилоты уважают команду и оказывают позитивное влияние на коллектив. Поэтому они являются наилучшим решением для нас“, - приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

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