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Вольфф: Когда у Хэмилтона плохой день, то результат показывает Боттас

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Глава Мерседес отметил, что гонщики находятся в хороших отношениях.
Тото Вольф
Тото Вольф
Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольф высказался о пилотах команды Льюисе Хэитлтоне и Валттери Боттасе.

“Мы на 100% довольны нашими пилотами. Оба быстры. Валттери дает результат, когда у Льюиса плохой день. А в хорошие дни Хэмилтон непобедим.

Они в хороших отношениях, а это очень важно. Если в команде два эгоманьяка, завоевать командный титул будет очень нелегко.

Пилоты уважают команду и оказывают позитивное влияние на коллектив. Поэтому они являются наилучшим решением для нас“, - приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов в сезоне-2020.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Валттери Ботас, Тото Вольфф
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