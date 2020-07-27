В Феррари ответили Хэмилтону, который обвинил команду в недостаточной борьбе с расизмом

Председатель совета директоров Скудерии отметил, что идеи британца важны команде.

Председатель совета директоров Феррари Джон Элканн прокомментировал слова гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона, который обвинил Скудерию в недостаточной борьбе с расизмом.

“Идеи и приверженность Льюиса важны и дороги нам. Феррари была первой и единственной компанией, которая ввела сертификат равных зарплат в Италии. Он гарантирует одинаковую зарплату мужчинам и женщинам при выполнении одинаковых задач“, - приводит слова Элканна Gazzetta dello Sport.

Ранее Хэмилтон также высказался о решении некоторых пилотов не вставать на колено перед гонкой.