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В Феррари ответили Хэмилтону, который обвинил команду в недостаточной борьбе с расизмом

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Председатель совета директоров Скудерии отметил, что идеи британца важны команде.
Джон Элканн
Джон Элканн
Getty Images

Председатель совета директоров Феррари Джон Элканн прокомментировал слова гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона, который обвинил Скудерию в недостаточной борьбе с расизмом.

“Идеи и приверженность Льюиса важны и дороги нам. Феррари была первой и единственной компанией, которая ввела сертификат равных зарплат в Италии. Он гарантирует одинаковую зарплату мужчинам и женщинам при выполнении одинаковых задач“, - приводит слова Элканна Gazzetta dello Sport.

Ранее Хэмилтон также высказался о решении некоторых пилотов не вставать на колено перед гонкой.

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Теги: Формула-1, Феррари, Льюис Хэмилтон, Феррари
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