Норрис: Хэмилтон сражается только с одним соперником

Англичанин считает, что составить конкуренцию лидеру чемпионата может только его партнер по команде.

Гонщик команды Макларен Ландо Норрис высказался о шансах пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона выиграть все

“Шансы где-то 50 на 50. Он лучше, чем Валттери Боттас, его напарник. По чистому темпу, если оба гонщика Мерседеса хорошо стартуют, у Льюиса невероятно высокие шансы.

По сути он сражается только с одним соперником, который пилотирует другую машину Мерседеса. Выиграть все гонки будет очень тяжело. Но я не вижу причин, которые помешали бы ему сделать это. Разве что что-то случится или он сойдет.

Если он не финиширует первым, то, вероятно, станет вторым“, - цитирует Норриса Daily Mail.

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