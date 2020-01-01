Гран-при Португалии смогут посетить зрители

Гонка пройдет в конце октябре.

Гран-при Португалии пройдет со зрителями. Об этом сообщила министр туризма страны Рита Маркес.

“Болельщики будут. Мы работаем над различными сценариями, в которых их меньшее или большее количество.

Точной информации пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации“, - приводит слова Маркес Grandprix со ссылкой на TVI.

Также отмечается, что организаторы Гран-при Айфель, который пройдет в Германии, также рассматривают возможность проведения гонки со зрителями на трибунах.

Напомним, что гонка в Германии состоится 11 октября. Гран-при Португалии пройдет 25 октября.

Ранее сообщалось, что Формула-1 отменила Гран-при Канады, США, Мексики и Бразилии.