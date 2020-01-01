Феттель: Я все еще способен выступать на максимуме

Немец пока не знает, где продолжит карьеру.

Пилот Феррари Себастьян Феттель прокомментировал свое будущее. Напомним, немец покинет Скудерию после сезона-2020.

“В нынешних условиях и при подходящих обстоятельствах я все еще способен выступать на максимально высоком уровне и никому не проигрывать. Я уверен в этом.

При подписании нового контракта условия должны быть правильными. Сейчас я в первую очередь ориентируюсь на себя, на то, что мне нужно и что я хочу. Если меня устроят условия, то я с удовольствием подпишу соглашение с командой. Вариантов не так много, но посмотрим, что случится, когда закончатся контракты.

Я не думаю, что Льюис Хэмилтон уже подписал новый контракт с Мерседесом. Но не думаю, что Льюис соберется куда-то уходить. Нужно подождать и посмотреть, какой у меня в итоге будет выбор“, - цитирует Феттеля GPBlog.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель может заменить Серхио Переса в Рейсинг Пойнт.