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Феттель: Я все еще способен выступать на максимуме

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Немец пока не знает, где продолжит карьеру.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель прокомментировал свое будущее. Напомним, немец покинет Скудерию после сезона-2020.

“В нынешних условиях и при подходящих обстоятельствах я все еще способен выступать на максимально высоком уровне и никому не проигрывать. Я уверен в этом.

При подписании нового контракта условия должны быть правильными. Сейчас я в первую очередь ориентируюсь на себя, на то, что мне нужно и что я хочу. Если меня устроят условия, то я с удовольствием подпишу соглашение с командой. Вариантов не так много, но посмотрим, что случится, когда закончатся контракты.

Я не думаю, что Льюис Хэмилтон уже подписал новый контракт с Мерседесом. Но не думаю, что Льюис соберется куда-то уходить. Нужно подождать и посмотреть, какой у меня в итоге будет выбор“, - цитирует Феттеля GPBlog

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель может заменить Серхио Переса в Рейсинг Пойнт.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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