Феттель: Я надеялся отнять несколько титулов у Хэмилтона, чтобы он не побил рекорд Шумахера

Немец хочет, что достижение его соотечественника осталось непревзойденным.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал тот факт, что гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон в этом году может сравняться по количеству титулов с легендарным Михаэлем Шумахером.

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“Я надеялся, что мне удастся отнять несколько титулов чемпиона у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойденным.

Без сомнений, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы понять причины и двигаться дальше“, - цитирует Феттеля GP Blog.

Напомним, Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира, а на счету Шумахера семь титулов.