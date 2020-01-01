Феттель: Я надеялся отнять несколько титулов у Хэмилтона, чтобы он не побил рекорд Шумахера
Немец хочет, что достижение его соотечественника осталось непревзойденным.
Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал тот факт, что гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон в этом году может сравняться по количеству титулов с легендарным Михаэлем Шумахером.
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“Я надеялся, что мне удастся отнять несколько титулов чемпиона у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойденным.
Без сомнений, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы понять причины и двигаться дальше“, - цитирует Феттеля GP Blog.
Напомним, Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира, а на счету Шумахера семь титулов.
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