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Бинотто: Очень больно, когда нас обгоняют на круг

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Глава Скудерии назвал результаты Гран-при Венгрии разочаровывающими.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто подвел итоги Гран-при Венгрии.

“Невероятно разочаровывающее воскресенье и результат, который трудно переварить. В квалификации мы выжали все из машины, но в гонке это было не так. Для нас и наших фанатов очень больно, когда нас обгоняют на круг.

Теперь мы возвращаемся назад после этого долго путешествия. Мы должны сделать все, чтобы максимально прибавить в каждом аспекте. Каждому нужно проанализировать свою работу и иметь смелость внести изменения, если они необходимы, потому что нынешняя динамика неприемлема.

Нет другого решения по исправлению этой ситуации“, - цитирует Бинотто официальный сайт итальянской команды.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии.

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Теги: Формула-1, Маттиа Бинотто, Феррари, Гран-при Венгрии
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