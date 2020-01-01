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Гонщиков Хааса оштрафовали на десять секунд

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Пилоты нарушили регламент Формулы-1.
Кевин Магнуссен и Ромен Грожан
Кевин Магнуссен и Ромен Грожан
Getty Images

Стюарды Гран-при Венгрии оштрафовали пилотов Хааса Кевина Магнуссена и Ромена Грожана на десять секунд. 

Дело в том, что они свернули на пит-лейн в конце прогревочного круга, чтобы с промежуточных шин перейти на слики, но сделали это по инструкции команды, что запрещено регламентом.

Согласно правилам, на прогревочном круге только сами пилоты имеют право принять такое решение. Приказы из боксов в таком случае приравниваются к запрещенным подсказкам.

В результате Магнуссен опустился с девятого на десятое место, а Грожан - с 15 на 16.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии.

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Теги: Формула-1, Хаас, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан
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