Гонщиков Хааса оштрафовали на десять секунд

Пилоты нарушили регламент Формулы-1.

Стюарды Гран-при Венгрии оштрафовали пилотов Хааса Кевина Магнуссена и Ромена Грожана на десять секунд.

Дело в том, что они свернули на пит-лейн в конце прогревочного круга, чтобы с промежуточных шин перейти на слики, но сделали это по инструкции команды, что запрещено регламентом.

Согласно правилам, на прогревочном круге только сами пилоты имеют право принять такое решение. Приказы из боксов в таком случае приравниваются к запрещенным подсказкам.

В результате Магнуссен опустился с девятого на десятое место, а Грожан - с 15 на 16.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии.