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Феттель: Еще до гонки было понятно, что Хэмилтон обгонит нас на круг

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Немец не удивлен отставанием Скудерии.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, где он занял шестое место.

“В этой гонке все вернулось к нормальному уровню. Первая гонка в Австрии была необычной, а второй у нас не было, а вот теперь мы там, где мы есть. Наверное, именно на таких позициях мы и можем финишировать - где-то пятыми или шестыми, но не выше.

Удивлен ли я, что Хэмилтон обогнал меня на круг? Нет. А вы? Еще до гонки было понятно, что он обгонит нас на круг, так что это не сюрприз“, - цитирует Феттеля GPToday

Ознакомьтесь также с обновленными личным зачетом пилотов и зачетом Кубка конструкторов.

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Теги: Формула-1, Гран-при Венгрии, Себастьян Феттель
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