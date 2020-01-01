Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии

Комментариев: 0
Британец не заметил конкурентов и вышел в лидеры общего зачета.
Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии

В Венгрии на трассе Хунгароринг состоялся третий этап сезона-2020. Гонка прошла без дождя, но он прошел перед стартом, поэтому пилоты выбрали промежуточный тип резины, а Макс Ферстаппен на пробном круге не справился с управлением и улетел в барьеры. У механиков было около 20 минут, чтобы подготовить машину и к их чести, они с этим справились.

Ну а сам Макс всех отблагодарил отличным стартом, прорвавшись с седьмого на третье место. Зато провалился Боттас, который опустился на шестую позицию. В итоге именно они стали самыми заметными фигурами гонки.

Первую половину гонки Боттас потратил на то, чтобы отыгрывать позиции и достать Ферстаппена, а когда это удалось, то команда зазвала его в боксы. В итоге за 20 кругов до финиша он проигрывал Максу 20 секунд. Дальше все наблюдали, как Валттери стремительно приближался к Ферстаппену и он его догнал, но на последнем круге и шансов для атаки у него не было.

Что касается лидера, то Хэмилтон уже на первом круге оторвался от Стролла на 2,5 секунд и дальше в доминирующем стиле проехал всю гонку. Британец в концовке даже позволил себе заехать в боксы, поменять резину, чтобы взять дополнительное очко за быстрейший круг. Более того, его последний круг за 1:16,627 - новый рекорд трассы.

Отметим четвертое место Лэнса Стролла на Рэйсинг Поинт. Канадец стартовал вторым и в целом стабильно провел гонку, не подпустив конкурентов.

После трех гран-при за три недели Формула-1 уходит на двухнедельный перерыв до двух гонок в Великобритании.

Результаты Гран-при Венгрии:

Поделись:
Теги: Формула 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь