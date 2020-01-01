Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии

Британец не заметил конкурентов и вышел в лидеры общего зачета.

В Венгрии на трассе Хунгароринг состоялся третий этап сезона-2020. Гонка прошла без дождя, но он прошел перед стартом, поэтому пилоты выбрали промежуточный тип резины, а Макс Ферстаппен на пробном круге не справился с управлением и улетел в барьеры. У механиков было около 20 минут, чтобы подготовить машину и к их чести, они с этим справились.

Ну а сам Макс всех отблагодарил отличным стартом, прорвавшись с седьмого на третье место. Зато провалился Боттас, который опустился на шестую позицию. В итоге именно они стали самыми заметными фигурами гонки.

Первую половину гонки Боттас потратил на то, чтобы отыгрывать позиции и достать Ферстаппена, а когда это удалось, то команда зазвала его в боксы. В итоге за 20 кругов до финиша он проигрывал Максу 20 секунд. Дальше все наблюдали, как Валттери стремительно приближался к Ферстаппену и он его догнал, но на последнем круге и шансов для атаки у него не было.

Что касается лидера, то Хэмилтон уже на первом круге оторвался от Стролла на 2,5 секунд и дальше в доминирующем стиле проехал всю гонку. Британец в концовке даже позволил себе заехать в боксы, поменять резину, чтобы взять дополнительное очко за быстрейший круг. Более того, его последний круг за 1:16,627 - новый рекорд трассы.

Отметим четвертое место Лэнса Стролла на Рэйсинг Поинт. Канадец стартовал вторым и в целом стабильно провел гонку, не подпустив конкурентов.

После трех гран-при за три недели Формула-1 уходит на двухнедельный перерыв до двух гонок в Великобритании.

Результаты Гран-при Венгрии: