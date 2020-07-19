Тодт: Надеюсь, мир сможет увидеть Шумахера снова
Функционер рассказал о состоянии здоровья своего бывшего подопечного.
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) и экс-руководитель Феррари Жан Тодт поделился деталями встречи с легендарным гонщиком Формулы-1 Михаэлем Шумахером.
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“Я виделся с Михаэлем на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир сможет увидеть его снова. Он и его семья работают в этом направлении“, - цитирует Тодта Daily Mail.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой.
С тех пор немец не появлялся на публике.
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