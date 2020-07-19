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Тодт: Надеюсь, мир сможет увидеть Шумахера снова

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Функционер рассказал о состоянии здоровья своего бывшего подопечного.
Жан Тодт и Михаэль Шумахер
Жан Тодт и Михаэль Шумахер
Getty Images

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) и экс-руководитель Феррари Жан Тодт поделился деталями встречи с легендарным гонщиком Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

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“Я виделся с Михаэлем на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир сможет увидеть его снова. Он и его семья работают в этом направлении“, - цитирует Тодта Daily Mail.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой.

С тех пор немец не появлялся на публике.

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Теги: Формула-1, Жан Тодт, Феррари, Михаэль Шумахер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
kerrohhop    19.07.2020, 15:51
Оценка:  -21
kerrohhop
А толку?Михаэль уже никогда не станет полноценным человеком,останется растением.Его семья потратила на лечение и реабилитацию громадные деньги.Но всё это не способствует прогрессу в выздоровлении,всё усилия лишь спасли ему жизнь и не более.
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