Тодт: Надеюсь, мир сможет увидеть Шумахера снова

Функционер рассказал о состоянии здоровья своего бывшего подопечного.

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) и экс-руководитель Феррари Жан Тодт поделился деталями встречи с легендарным гонщиком Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

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“Я виделся с Михаэлем на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир сможет увидеть его снова. Он и его семья работают в этом направлении“, - цитирует Тодта Daily Mail.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой.

С тех пор немец не появлялся на публике.