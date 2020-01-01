Гран-при Венгрии: Хэмилтон взял поул, Боттас стал вторым
Третьим финишировал Лэнс Стролл, выступающий за Racing Point.
Состоялась квалификация Гран-при Венгрии, по итогам которой поул взял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Британец финишировал с рекордом круга, а следом за ним с отставанием на 0,1 секунды пришел второй пилот Mercedes Валттери Боттас. Третья строчка досталась Лэнсу Строллу, выступающему за Racing Point.
На четвертой позиции оказался еще один пилот Racing Point Серхио Перес, а замкнул пятерку лучших Себастьян Феттель из Ferrari.
Результаты квалификации Гран-при Венгрии:
Отметим, что Макс Ферстаппен финишировал седьмым из-за технических проблем с авто.
Напомним, Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 19 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.
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