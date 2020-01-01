Гран-при Венгрии: Боттас стал лучшим в третьей практике, Ферстаппен за пределами топ-5

В Венгрии завершилась субботняя практика.

Валтерри Боттас Getty Images

На автодроме Хунгароринг состоялась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время показал пилот Мерседеса Валтерри Боттас. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес.

Вашему вниманию полные результаты:

Отметим, что завтра, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки.