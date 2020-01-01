Переключиться на мобильную версию

Леклер: Мы пока не можем бросить вызов Мерседесу, но Феррари прибавила в скорости

Комментариев: 0
Монегаск отметил, что на трассе в Венгрии болид Феррари ведет себя лучше.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных заездов в рамках Гран-при Венгрии.

“Если честно, все прошло лучше ожидаемого. Мы привезли сюда не так много новинок, так что в целом машина осталась почти такой же, что и раньше. Но она, как кажется, лучше работает на этой трассе. Что не может не радовать.

Во второй половине дня трудностей было больше. Мы пробовали разные варианты и я был не очень доволен поведением болида. На нем я не чувствую себя уверенно в дождевых условиях. Но во время первой сессии мы и правда увидели несколько обнадеживающих признаков.

В Австрии у нас были серьезные проблемы на первом секторе. Здесь же эта проблема не так очевидна.

Мы на самом деле очень быстры в поворотах. Это не позволит нам пока бросить вызов Мерседесу, но прибавили в скорости по сравнению с прошлой неделей“, - цитирует гонщика Motorsport.

Отметим, что завтра, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Поделись:
Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь