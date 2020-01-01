Леклер: Мы пока не можем бросить вызов Мерседесу, но Феррари прибавила в скорости

Монегаск отметил, что на трассе в Венгрии болид Феррари ведет себя лучше.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных заездов в рамках Гран-при Венгрии.

“Если честно, все прошло лучше ожидаемого. Мы привезли сюда не так много новинок, так что в целом машина осталась почти такой же, что и раньше. Но она, как кажется, лучше работает на этой трассе. Что не может не радовать.

Во второй половине дня трудностей было больше. Мы пробовали разные варианты и я был не очень доволен поведением болида. На нем я не чувствую себя уверенно в дождевых условиях. Но во время первой сессии мы и правда увидели несколько обнадеживающих признаков.

В Австрии у нас были серьезные проблемы на первом секторе. Здесь же эта проблема не так очевидна.

Мы на самом деле очень быстры в поворотах. Это не позволит нам пока бросить вызов Мерседесу, но прибавили в скорости по сравнению с прошлой неделей“, - цитирует гонщика Motorsport.

Отметим, что завтра, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.