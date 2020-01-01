В Формуле-1 зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Оба сотрудника отправились на самоизоляцию.

Стали известны результаты тестирования COVID-19 среди пилотов, членов команд и технического персонала Формулы-1. В результате было зафиксировано два случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Проверка проводилось с 10 по 16 июля. Всего тесты сдали 4997 человек. Имена заболевших неизвестны, но отмечается, что оба они не присутствовали в Австрии на двух стартовых Гран-при.

“Они не находились в Австрии. Сотрудники были отстранены от работы и изолированы. Также были определены и изолированы те, кто контактировал с ними. ФИА и Формула-1 предоставляют эту информацию в целях честности и прозрачности соревнования“, - сказано в заявлении.

Отметим, что завтра, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.