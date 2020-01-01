Красотка пятницы: очаровательная художница, в которую влюблен Леклер

СПОРТ bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию творческую Шарлотту Сине.

Шарлотта Сине instagram.com/charlottesiine/

Шарлотта Сине - очаровательная девушка из Монако, которая покорила сердце пилота Формулы-1 Шарля Леклера, выступающего за Ferrari.

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Красотке в сентябре исполнится 21 год, она проживает в Монако, учится на архитектора и говорит на трех языках - французском, английском и итальянском. Кроме того, она - художница и у нее даже есть собственный сайт с ее работами.

Недавно с Шарлотой произошла забавная ситуация, связанная с ее бойфрендом. Леклер не пускал свою девушку домой, пока она не подписалась на него в Twitch. На своей страничке в Instagram, на которую подписано более 93 тысяч человек, Сине часто выкладывает фото с Шарлем.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была великолепная украинка, которая выступает в прыжках в длину.