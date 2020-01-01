Бриаторе: Боттас - подносчик воды, он не станет чемпионом мира

Бывший функционер рассказал, кто может добиться успеха за рулем Мерседеса.

Бывший руководитель Бенеттона и Рено Флавио Бриаторе заявил, что многие гонщики могли бы завоевать титул чемпиона мира в составе команды Мерседес.

“У Хэмилтона потрясающая машина. С таким превосходством никто не сможет его остановить. Если вы посадите за руль Мерседеса Леклера, Ферстаппена или Алонсо, они так же легко станут чемпионами мира.

Но Боттас - подносчик воды, в отличие от Росберга, который мог усложнить Льюису жизнь и даже победить его“, - цитирует Бриаторе GPblog.

Напомним, на данный момент Валттери Боттас возглавляет личный зачет пилотов в сезоне-2020.