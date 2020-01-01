Переключиться на мобильную версию

Гран-при Венгрии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

Комментариев: 0
Следите за событиями третьей гонки сезона Формулы-1, которая пройдет в Венгрии.

Гран-при Венгрии: онлайн трансляция гонки
Гран-при Венгрии: онлайн трансляция гонки
Getty Images

В воскресенье, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. Гонка пройдет на трассе Хунгароринг (Модьород), протяженностью 4381 м.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Венгрии будет доступна в этой новости.

Особенности трассы Хунгароринг:

Это очень медленная трасса, которую по средней скорости опережает только Монако. Здесь сложно обгонять, но широкие зоны безопасности иногда позволяют рисковать.

12 из 14-ти поворотов проходятся на скорости около 200 км/ч, что требует оптимального аэродинамического баланса и хорошего механического сцепления с трассой. Пилоты особо не имеют возможности отдохнуть из-за постоянных зон торможений и поворотов. Здесь высокий износ тормозов, поскольку они не успевают остыть.

На Хунгароринге важно хорошо стартовать, поскольку в медленных втором и третьем повороте пелотон обычно растягивается. А прямая до первого поворота достаточно длинная - 400 метров от поула до точки торможения.

Расписание уик-энда:

Пятница (17 июля)

12:00 Первая сессия свободных заездов
16:00 Вторая сессия свободных заездов

Суббота (18 июля)

13:00 Третья сессия свободных заездов
16:00 Квалификация

Воскресенье (19 июля)

16:10 Гонка

Поделись:
Теги: Формула-1, Гран-при Венгрии, автоспорт, онлайн-трансляция, гонка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь