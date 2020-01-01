Гран-при Венгрии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1
В воскресенье, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. Гонка пройдет на трассе Хунгароринг (Модьород), протяженностью 4381 м.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Венгрии будет доступна в этой новости.
Особенности трассы Хунгароринг:
Это очень медленная трасса, которую по средней скорости опережает только Монако. Здесь сложно обгонять, но широкие зоны безопасности иногда позволяют рисковать.
12 из 14-ти поворотов проходятся на скорости около 200 км/ч, что требует оптимального аэродинамического баланса и хорошего механического сцепления с трассой. Пилоты особо не имеют возможности отдохнуть из-за постоянных зон торможений и поворотов. Здесь высокий износ тормозов, поскольку они не успевают остыть.
На Хунгароринге важно хорошо стартовать, поскольку в медленных втором и третьем повороте пелотон обычно растягивается. А прямая до первого поворота достаточно длинная - 400 метров от поула до точки торможения.
Расписание уик-энда:
Пятница (17 июля)
12:00 Первая сессия свободных заездов
16:00 Вторая сессия свободных заездов
Суббота (18 июля)
13:00 Третья сессия свободных заездов
16:00 Квалификация
Воскресенье (19 июля)
16:10 Гонка
Полная версия правил