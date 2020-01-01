Гран-при Венгрии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

Следите за событиями третьей гонки сезона Формулы-1, которая пройдет в Венгрии.

Гран-при Венгрии: онлайн трансляция гонки Getty Images

В воскресенье, 19 июля, состоится Гран-при Венгрии. Гонка пройдет на трассе Хунгароринг (Модьород), протяженностью 4381 м.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Венгрии будет доступна в этой новости.

Особенности трассы Хунгароринг:

Это очень медленная трасса, которую по средней скорости опережает только Монако. Здесь сложно обгонять, но широкие зоны безопасности иногда позволяют рисковать.

12 из 14-ти поворотов проходятся на скорости около 200 км/ч, что требует оптимального аэродинамического баланса и хорошего механического сцепления с трассой. Пилоты особо не имеют возможности отдохнуть из-за постоянных зон торможений и поворотов. Здесь высокий износ тормозов, поскольку они не успевают остыть.

На Хунгароринге важно хорошо стартовать, поскольку в медленных втором и третьем повороте пелотон обычно растягивается. А прямая до первого поворота достаточно длинная - 400 метров от поула до точки торможения.

Расписание уик-энда:

Пятница (17 июля)

12:00 Первая сессия свободных заездов

16:00 Вторая сессия свободных заездов

Суббота (18 июля)

13:00 Третья сессия свободных заездов

16:00 Квалификация

Воскресенье (19 июля)

16:10 Гонка